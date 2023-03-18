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18 марта, 04:26

Не признающий МУС Байден поддержал выдачу ордера на "арест" Путина

Байден назвал оправданным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина

Президент США Джо Байден заявил, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на "арест" российского лидера Владимира Путина.

"Я думаю, что это оправданно", — сказал американский лидер журналистам.

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При этом Байден отметил, что Вашингтон не признаёт компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда "достаточно сильна".

Накануне, 17 марта, суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт Международный уголовный суд и его решения. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев намекнул, что данное решение годится лишь для использования в качестве туалетной бумаги. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения МУС. СКР начал проверку.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
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