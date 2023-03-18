Не признающий МУС Байден поддержал выдачу ордера на "арест" Путина

Президент США Джо Байден заявил, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на "арест" российского лидера Владимира Путина.

"Я думаю, что это оправданно", — сказал американский лидер журналистам.