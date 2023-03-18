Не признающий МУС Байден поддержал выдачу ордера на "арест" Путина
Байден назвал оправданным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина
Президент США Джо Байден заявил, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на "арест" российского лидера Владимира Путина.
"Я думаю, что это оправданно", — сказал американский лидер журналистам.
При этом Байден отметил, что Вашингтон не признаёт компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда "достаточно сильна".
Накануне, 17 марта, суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт Международный уголовный суд и его решения. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев намекнул, что данное решение годится лишь для использования в качестве туалетной бумаги. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения МУС. СКР начал проверку.
Flickr / The White House