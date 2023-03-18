Косачёв признал, что президента РФ не может арестовать никакая иностранная власть
Косачёв заявил об иммунитете президента России от международной уголовной юрисдикции
Президент России как высшее должностное лицо в соответствии с международным правом обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции и не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Он также обратил внимание на то, что "ордер на арест" выдан не Международным уголовным судом (МУС) как органом правосудия, а лишь его досудебной палатой, которая не предрешает вопросы виновности. Кроме того, по словам парламентария, суд нарушил собственные правила в части опубличивания информации о конкретных лицах, что "говорит о чисто политическом, а не правовом подтексте". Косачёв отметил, что ни Россия, ни Украина не являются участниками Римского статута МУС 1998 года, а значит данный орган не может обладать юрисдикцией на этих территориях.
"Так называемое "похищение детей" не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку такое преступление не предусмотрено Римским статутом", — написал вице-спикер Совфеда в телеграм-канале.
Как утверждает Косачёв, решение МУС не имеет ничего общего с правосудием, но демонстрирует глубочайший кризис международного права, спровоцированный Западом. По его мнению, в этих условиях Россия имеет все юридические основания для введения жёстких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников.
"А вместе с дружественными странами было бы неплохо подумать над созданием институционального суда, который стал бы реальной альтернативой МУС", — заключил Косачёв.
Ранее Лайф сообщал, что суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт Международный уголовный суд и его решения. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев намекнул, что данное решение годится лишь для использования в качестве туалетной бумаги. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения МУС.
ТАСС / Михаил Терещенко