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17 марта, 16:35

Кремль счёл возмутительным и неприемлемым решение суда Гааги об "аресте" Путина

Песков назвал возмутительным и неприемлемым выдачу МУС ордера на "арест" Путина

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимым решение Международного уголовного суда об "аресте" российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой. Россия не признаёт юрисдикции этого суда, и любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", — отметил представитель Кремля.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют никакого юридического значения для России. А омбудсмен Львова-Белова отнеслась с иронией к ордеру суда Гааги.

Татьяна Миссуми
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