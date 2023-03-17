Кремль счёл возмутительным и неприемлемым решение суда Гааги об "аресте" Путина
Песков назвал возмутительным и неприемлемым выдачу МУС ордера на "арест" Путина
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимым решение Международного уголовного суда об "аресте" российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
"Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой. Россия не признаёт юрисдикции этого суда, и любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", — отметил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют никакого юридического значения для России. А омбудсмен Львова-Белова отнеслась с иронией к ордеру суда Гааги.