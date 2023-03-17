Омбудсмен Львова-Белова с иронией отнеслась к ордеру суда Гааги на свой "арест"
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сказала Лайфу, что как выполняла хорошо свою работу, так и будет выполнять, и никто на Западе не сможет её запугать. Так она отреагировала на решение Международного уголовного суда (МУС) о её "аресте" и президента РФ Владимира Путина.
"Ну что ж, пусть попробуют найти и нас, и преступления наши. Потом будем разбираться. На самом деле, кроме какой-то доли иронии, у меня, наверное, ничего нет по поводу этой новости. Мы действительно действуем только в интересах детей, только ради детей, не преследуя никаких корыстных целей и уж точно не делая ничего такого, что вредило бы детям", — объяснила Львова-Белова.
По заверению омбудсмена, она продолжит ответственно решать вопросы жизнеустройства, образования, здоровья детей, в частности в новых регионах РФ, а решение МУС доказывает лишь, как далеко может пойти Запад "в своей злобе и в желании в очередной раз выставить Россию в неприглядном свете".
Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют никакого юридического значения для России.