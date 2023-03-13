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13 марта, 09:05

В Россию из Сирии вернули более 50 детей

Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию 56 детей из Сирии

В Россию из лагерей беженцев в Сирии вернули 56 российских детей, этого удалось достичь благодаря работе официальной делегации во главе с уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой.

"Из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей, родители которых являлись гражданами РФ", — сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

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Ранее Львова-Белова заявила о договорённости с курдами о возвращении в Россию 200 детей из Сирии. Она отметила, что переговоры сторон становятся всё лучше и лучше.

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ТАСС / Елена Афонина

Варвара Романова
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