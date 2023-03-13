В Россию из Сирии вернули более 50 детей

В Россию из лагерей беженцев в Сирии вернули 56 российских детей, этого удалось достичь благодаря работе официальной делегации во главе с уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой.

"Из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей, родители которых являлись гражданами РФ", — сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.