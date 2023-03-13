В Россию из Сирии вернули более 50 детей
Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию 56 детей из Сирии
В Россию из лагерей беженцев в Сирии вернули 56 российских детей, этого удалось достичь благодаря работе официальной делегации во главе с уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой.
"Из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей, родители которых являлись гражданами РФ", — сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Ранее Львова-Белова заявила о договорённости с курдами о возвращении в Россию 200 детей из Сирии. Она отметила, что переговоры сторон становятся всё лучше и лучше.
ТАСС / Елена Афонина