Делегация Российского Красного Креста прибыла в САР для помощи пострадавшим от землетрясения

Представители Российского Красного Креста прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для оказания гуманитарной и медицинской помощи, а также психосоциальной поддержки жителям, пострадавшим в результате мощных землетрясений.

"Российский Красный Крест, движимый принципами гуманности и универсальности, не мог остаться в стороне и не оказать помощь как коллегам из Сирийского Национального Общества, так и местному населению. Предотвращение и облегчение страданий людей — наша общая цель", — заявил председатель движения Павел Савчук.

В состав делегации, которая проведёт в Сирии две недели, вошли десять специалистов и волонтёров РКК — два специалиста по психосоциальной поддержке, пять врачей-добровольцев, специалист по гуманитарной помощи, старший группы и его заместитель. Они будут оказывать неотложную, экстренную и квалифицированную медицинскую помощь, обследовать население, выявлять и предотвращать вспышки инфекционных болезней. Специалисты уже обсудили планы ликвидации последствий землетрясения и организации гумпомощи с представителями Сирийского Красного Полумесяца.

"Оказание первой психологической помощи и психосоциальной поддержки — важное направление нашей деятельности, которое охватывает как взрослых, так и детей. Дети очень уязвимы перед серьёзными жизненными испытаниями и стрессами, они ещё не научились правильно с ними справляться, поэтому работа проводится в игровой форме", — отметил Савчук.