Делегация Российского Красного Креста прибыла в САР для помощи пострадавшим от землетрясения
Делегация Российского Красного Креста прибыла в Сирию. Фото © РКК
Представители Российского Красного Креста прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для оказания гуманитарной и медицинской помощи, а также психосоциальной поддержки жителям, пострадавшим в результате мощных землетрясений.
"Российский Красный Крест, движимый принципами гуманности и универсальности, не мог остаться в стороне и не оказать помощь как коллегам из Сирийского Национального Общества, так и местному населению. Предотвращение и облегчение страданий людей — наша общая цель", — заявил председатель движения Павел Савчук.
В состав делегации, которая проведёт в Сирии две недели, вошли десять специалистов и волонтёров РКК — два специалиста по психосоциальной поддержке, пять врачей-добровольцев, специалист по гуманитарной помощи, старший группы и его заместитель. Они будут оказывать неотложную, экстренную и квалифицированную медицинскую помощь, обследовать население, выявлять и предотвращать вспышки инфекционных болезней. Специалисты уже обсудили планы ликвидации последствий землетрясения и организации гумпомощи с представителями Сирийского Красного Полумесяца.
"Оказание первой психологической помощи и психосоциальной поддержки — важное направление нашей деятельности, которое охватывает как взрослых, так и детей. Дети очень уязвимы перед серьёзными жизненными испытаниями и стрессами, они ещё не научились правильно с ними справляться, поэтому работа проводится в игровой форме", — отметил Савчук.
В Латакии развёрнут мобильный пункт помощи Российского Красного Креста, в котором в настоящий момент находится около трёх тысяч человек, в том числе 700 детей. С ними будут работать профильные специалисты по психосоциальной поддержке РКК в рамках направления "Дети в ЧС". Кроме того, планируется развернуть мобильный помывочный комплекс, где жители смогут привести себя в порядок и получить предметы гигиены.
Напомним, первые землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Местные власти сравнили мощность со взрывом 500 атомных бомб. 20 февраля произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Второй толчок магнитудой 5,8 был зафиксирован через 17 минут, толчки также ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.