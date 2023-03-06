Число погибших из-за череды мощных землетрясений в Турции превысило 46 тысяч
Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 46 тысяч
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате череды мощных землетрясений в стране превысило 46 тысяч.
"Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения (6 февраля) мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались", — сказал глава государства по итогам заседания кабинета министров. Трансляцию вёл телеканал ТРТ.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки ощущались и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией.