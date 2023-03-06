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6 марта, 17:39

Число погибших из-за череды мощных землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/TC_icisleri/status/1628208524063801344/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.C. İçişleri Bakanlığı</a></p>

Обложка © Twitter / T.C. İçişleri Bakanlığı

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате череды мощных землетрясений в стране превысило 46 тысяч.

"Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения (6 февраля) мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались", — сказал глава государства по итогам заседания кабинета министров. Трансляцию вёл телеканал ТРТ.

Камеры сняли момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции

Камеры сняли момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки ощущались и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией.

Андрей Бражников
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