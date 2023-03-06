Число погибших из-за череды мощных землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате череды мощных землетрясений в стране превысило 46 тысяч.

"Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения (6 февраля) мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались", — сказал глава государства по итогам заседания кабинета министров. Трансляцию вёл телеканал ТРТ.