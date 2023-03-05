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5 марта, 15:23

Камеры сняли момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции

Момент обрушения многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа попал на видео

<p>Последствия обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/zabeyazgul" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zabeyazgul</a> </p>

Последствия обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul

На юго-востоке Турции произошло обрушение многоэтажного дома в городе Шанлыурфа, который был сильно повреждён из-за землетрясения 6 февраля. Информацию об этом подтвердил мэр Зейнель Беязгюль.

Момент обрушения многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа. Видео © Twitter / Haberler

"Здание на улице Ататюрк, которое ранее было признано сильно повреждённым, разрушилось сегодня около 15:40", — написал он в "Твиттере".

  • Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul
    Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul
  • Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul
    Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul
  • Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul
    Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul

Поисково-спасательные группы работают на месте обрушения дома в турецком городе Шанлыурфа. Фото © Twitter / zabeyazgul

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Как пишет Haberler, жильцы семиэтажного дома ранее были из него эвакуированы. В здании также отключили электричество, газ и водоснабжение. Тем не менее как минимум одного человека удалось вытащить из-под завалов. В настоящее время на месте работают поисково-спасательные группы. Не исключено, что под обломками есть ещё люди.

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек

Ранее в Турции произошли мощные землетрясения. Подземные толчки 6 февраля ощущали жители десяти провинций республики и соседних стран. Позже землетрясения с меньшей магнитудой были зафиксированы во многих провинциях страны. Например, 4 марта недалеко от границы с Сирией было зарегистрировано очередное землетрясение магнитудой 4,1.

Николь Вербер
  • Новости
  • Турция
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

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