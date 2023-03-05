Камеры сняли момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции

На юго-востоке Турции произошло обрушение многоэтажного дома в городе Шанлыурфа, который был сильно повреждён из-за землетрясения 6 февраля. Информацию об этом подтвердил мэр Зейнель Беязгюль.

Момент обрушения многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа. Видео © Twitter / Haberler

"Здание на улице Ататюрк, которое ранее было признано сильно повреждённым, разрушилось сегодня около 15:40", — написал он в "Твиттере".







Как пишет Haberler, жильцы семиэтажного дома ранее были из него эвакуированы. В здании также отключили электричество, газ и водоснабжение. Тем не менее как минимум одного человека удалось вытащить из-под завалов. В настоящее время на месте работают поисково-спасательные группы. Не исключено, что под обломками есть ещё люди.