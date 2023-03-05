Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек
В Турции число погибших от землетрясений выросло до 46 968 человек
Жертвами произошедших в Турции разрушительных землетрясений стали уже почти 46 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга рассказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"Жертвами землетрясений стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 — это сирийцы", — отметил он.
Как уточнил Сойлу, с момента первого землетрясения произошло более 13 тысяч повторных толчков. По его словам, работы по сносу тяжело повреждённых зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в городе Антакья разрушено более 58% зданий. Также глава МВД Турции заявил, что единовременное пособие размером в 10 тысяч лир (около 530 долларов) получили более миллиона семей.
Напомним, первые мощные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощутили в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. Позднее землетрясения с меньшей магнитудой происходили во многих провинциях страны. Как сообщал Лайф, накануне, 4 марта, в Турции недалеко от границы с Сирией было зарегистрировано очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,1 балла.
ТАСС / DPA / Johannes Sadek