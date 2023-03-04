В Турции произошло очередное землетрясение

В Турции недалеко от границы с Сирией в субботу зарегистрировано очередное землетрясение. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его магнитуда составила 4,1 балла.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Известно, что эпицентр находился на расстоянии 14 км к северо-востоку от города Антакья на глубине 10 км.

Лайф также сообщал, что несколько дней назад в индонезийской провинции Южная Суматра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 88 км к юго-востоку от города Паданг с населением почти в 900 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 47 км. Данных о пострадавших или разрушениях нет.