Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 05:13

В Турции произошло очередное землетрясение

Недалеко от границы Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Турции недалеко от границы с Сирией в субботу зарегистрировано очередное землетрясение. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его магнитуда составила 4,1 балла.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Известно, что эпицентр находился на расстоянии 14 км к северо-востоку от города Антакья на глубине 10 км.

На Сахалине и Курилах за сутки произошло три землетрясения

На Сахалине и Курилах за сутки произошло три землетрясения

Лайф также сообщал, что несколько дней назад в индонезийской провинции Южная Суматра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 88 км к юго-востоку от города Паданг с населением почти в 900 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 47 км. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Сирия
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров