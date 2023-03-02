В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
В индонезийской провинции Южная Суматра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 88 км к юго-востоку от города Паданг с населением почти в 900 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 47 км. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее нидерландский сейсмолог, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные подземные толчки в целом ряде государств мира. Его российские коллеги сочли такие заявления ненаучными.
Обложка ©
Shutterstock