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1 марта, 23:45

В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

В индонезийской провинции Южная Суматра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 88 км к юго-востоку от города Паданг с населением почти в 900 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 47 км. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Ранее нидерландский сейсмолог, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные подземные толчки в целом ряде государств мира. Его российские коллеги сочли такие заявления ненаучными.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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