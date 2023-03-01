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1 марта, 13:56

Российские учёные сочли ненаучным прогноз нидерландского сейсмолога о "мегаземлетрясении"

Российские сейсмологи сочли необоснованным прогноз Хугербитса о землетрясении в РФ

Предсказания нидерландского сейсмолога Фрэнка Хугербитса о разрушительном землетрясении на территории РФ в начале марта нельзя назвать обоснованными, ведь для этого нет никакого научного обоснования. Об этом РБК рассказал заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Смирнов.

"Его публикации в серьёзных научных журналах мы в сейсмологическом сообществе не знаем, то есть его прогнозы не основываются на каких-либо научных исследованиях", — отметил Смирнов.

Учёный также обратил внимание, что в Сети содержится масса различных прогнозов, однако большая часть из них не имеет ничего общего с реальностью, а потому быстро забывается населением. К тому же нынешнее предсказание нидерландского сейсмолога касается регионов, где очень часто бывают землетрясения, — Япония, Тихоокеанское побережье и Камчатка.

Не стал комментировать широко предсказания Хугербитса и директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин, который назвал заявления нидерландского специалиста "прорицаниями" и заметил, что научных обоснований для подобных утверждений нет.

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

Ранее Фрэнк Хугербитс, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные землетрясения магнитудой семь или восемь в целом ряде государств мира, в том числе России.

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Артур Белкин
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