Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Россию

В видео, которое опубликовал канал исследовательского института SSGEOS, специалист объяснил, что в начале марта из-за положения планет и полнолуния сразу в ряде государствах ожидаются мощные землетрясения магнитудой семь или восемь. Так, в зоне риска находится и Россия. С 3–4 и с 6–7 марта подземные толчки прогнозируются в Камчатском крае и на Курильских островах.