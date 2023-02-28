Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Россию
Нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, сделал новый прогноз. По словам эксперта, в ближайшее время подземные толчки произойдут в России.
В видео, которое опубликовал канал исследовательского института SSGEOS, специалист объяснил, что в начале марта из-за положения планет и полнолуния сразу в ряде государствах ожидаются мощные землетрясения магнитудой семь или восемь. Так, в зоне риска находится и Россия. С 3–4 и с 6–7 марта подземные толчки прогнозируются в Камчатском крае и на Курильских островах.
Он это предвидел: Как учёный из Нидерландов предсказал землетрясение в Турции за три дня до его начала
Ранее Лайф сообщал, что Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. В ночь на 6 февраля там действительно произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия в Турции погибло более 44 тысяч человек, в Сирии — свыше восьми тысяч. Также известен ещё один прогноз Хугербитса, касающийся Ближнего Востока.
YouTube / SSGEOS