В Турции число жертв землетрясений превысило 44 тысячи
В Турции количество погибших в результате разрушительных землетрясений превысило отметку в 44 тысячи. Об этом сообщили власти страны.
"По последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибло 44 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9136 афтершоков", — говорится в сообщении правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.
Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. Афтершоки продолжаются до сих пор.
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ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN