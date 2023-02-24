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24 февраля, 19:20

В Турции число жертв землетрясений превысило 44 тысячи

В Турции количество погибших в результате разрушительных землетрясений превысило отметку в 44 тысячи. Об этом сообщили власти страны.

"По последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибло 44 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9136 афтершоков", — говорится в сообщении правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

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Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. Афтершоки продолжаются до сих пор.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Андрей Григорьев
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