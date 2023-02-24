В Турции число жертв землетрясений превысило 44 тысячи

В Турции количество погибших в результате разрушительных землетрясений превысило отметку в 44 тысячи. Об этом сообщили власти страны.

"По последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибло 44 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9136 афтершоков", — говорится в сообщении правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.