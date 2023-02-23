В Турции арестовали 160 застройщиков и подрядчиков после разрушительных землетрясений
После разрушительных землетрясений в Турции выявили более 560 подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний – застройщиков и подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий. Как рассказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, 160 из них уже арестованы.
"Все виновные понесут наказание. Было выявлено 564 подозреваемых, 160 из них сейчас под арестом, 18 задержаны, 175 человек отпущены под подписку", — сказал он в эфире телеканала TRT, отвечая на вопрос о ходе следствия в деле о разрушении жилых домов в результате землетрясений.
По словам министра, власти приступили к поискам вероятных виновных в разрушении зданий с момента первого землетрясения. Сойлу добавил, что были выданы запреты на выезд определённого ряда лиц за границу. Министр указал, что идёт очень серьёзное расследование.
Напомним, ночью 6 февраля в Турции произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны сравнили его мощность со взрывом 500 атомных бомб. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Подземные толчки ощущались и в других странах. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN