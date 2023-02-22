Названо ещё одно место на карте, где мощное землетрясение может произойти в любой момент
Индийский геофизик Рао: Разрушительное землетрясение может произойти в Гималаях в любой момент
Разрушительное землетрясение может произойти в Гималаях в любой момент. Об этом предупредил главный научный сотрудник индийского Национального института геофизических исследований Пурначандра Рао в интервью изданию ANI.
По словам сейсмолога, наиболее уязвим в этом отношении район между штатом Химачал-Прадеш, расположенным на севере Индии, и западной частью Непала.
"Индийская литосферная плита перемещается примерно на пять сантиметров в год, что приводит к накоплению напряжения вдоль Гималаев, увеличивая вероятность более сильного землетрясения", — приводят слова учёного СМИ (в переводе РИА "Новости").
Напомним, что в Турции ночью 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность со взрывом 500 атомных бомб. 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане. Накануне землетрясение также произошло на Аляске. У берегов американского штата были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5.
ТАСС / AP / Emrah Gurel