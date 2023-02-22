Разрушительное землетрясение может произойти в Гималаях в любой момент. Об этом предупредил главный научный сотрудник индийского Национального института геофизических исследований Пурначандра Рао в интервью изданию ANI.

По словам сейсмолога, наиболее уязвим в этом отношении район между штатом Химачал-Прадеш, расположенным на севере Индии, и западной частью Непала.