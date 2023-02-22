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Опубликовано 22 февраля 2023, 15:25
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Названо ещё одно место на карте, где мощное землетрясение может произойти в любой момент

Индийский геофизик Рао: Разрушительное землетрясение может произойти в Гималаях в любой момент

Разрушительное землетрясение может произойти в Гималаях в любой момент. Об этом предупредил главный научный сотрудник индийского Национального института геофизических исследований Пурначандра Рао в интервью изданию ANI.

По словам сейсмолога, наиболее уязвим в этом отношении район между штатом Химачал-Прадеш, расположенным на севере Индии, и западной частью Непала.

"Индийская литосферная плита перемещается примерно на пять сантиметров в год, что приводит к накоплению напряжения вдоль Гималаев, увеличивая вероятность более сильного землетрясения", — приводят слова учёного СМИ (в переводе РИА "Новости").

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Напомним, что в Турции ночью 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность со взрывом 500 атомных бомб. 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане. Накануне землетрясение также произошло на Аляске. У берегов американского штата были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5.

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ТАСС / AP / Emrah Gurel

Марина Калегина
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