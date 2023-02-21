Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-востоку от населённого пункта Олд-Харбор, население которого насчитывает более 200 человек. Очаг залегал на глубине 9,2 километра. При этом о разрушениях или угрозе цунами не сообщалось.