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21 февраля, 06:33

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски

На Аляске произошло землетрясение. У берегов американского штата были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5, передаёт Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-востоку от населённого пункта Олд-Харбор, население которого насчитывает более 200 человек. Очаг залегал на глубине 9,2 километра. При этом о разрушениях или угрозе цунами не сообщалось.

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

А вчера новое землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано на границе Сирии и Турции. При этом спустя 17 минут подземные толчки повторились. Было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Кроме того, его почувствовали жители Египта, Израиля, Кипра и Ливана. Число погибших уже выросло до шести.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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