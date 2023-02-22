Учёные нашли новые доказательства существования пятого слоя Земли
Nature: В центре ядра Земли найдена раскалённая сфера радиусом 650 километров
Учёные нашли новые доказательства того, что в ядре Земли находится ещё одно ядро. Результаты исследования, которое публикует журнал Nature Communications, опровергают тезис о том, что Земля состоит из четырёх основных слоёв: коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра.
Этот внутренний слой может представлять собой шар из железа и никеля радиусом около 650 километров и температурой как на поверхности Солнца — 5,5–6 тысяч градусов по Цельсию. Благодаря этому знанию можно было бы объяснить драматическое событие в истории мира и улучшить понимание генезиса и эволюции Земли.
"Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в континентальной части США, на полуострове Аляска и во всём мире", — отметил один из учёных.
В ходе работы исследователи сопоставили имеющиеся данные, измерили различное время прихода волн сейсмической энергии. Они изучили эхо от землетрясений и пришли к выводу, что сейсмические Р-волны, идущие под углом 50° к оси вращения Земли, на 4% медленнее, чем волны под другими углами. Они также впервые наблюдали волны, отражающиеся по всему диаметру нашей планеты до пяти раз.
Результаты измерений дают основания думать о наличии внутренней оболочки радиусом примерно 650 километров, которая отделена от внешнего слоя внутреннего ядра. По мнению учёных, этот внутренний "интерфейс" может отражать прошлые изменения в росте.
Ранее Лайф писал, что статья геологов из Китая об изменении вращения ядра Земли вызвала переполох на Западе. Проанализировав сейсмические волны, учёные констатировали, что внутреннее ядро нашей планеты почти прекратило своё вращение в последнее десятилетие. Более того, не исключено, что оно начинает вращаться в другую сторону.
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