Учёные нашли новые доказательства существования пятого слоя Земли

Учёные нашли новые доказательства того, что в ядре Земли находится ещё одно ядро. Результаты исследования, которое публикует журнал Nature Communications, опровергают тезис о том, что Земля состоит из четырёх основных слоёв: коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра.

Этот внутренний слой может представлять собой шар из железа и никеля радиусом около 650 километров и температурой как на поверхности Солнца — 5,5–6 тысяч градусов по Цельсию. Благодаря этому знанию можно было бы объяснить драматическое событие в истории мира и улучшить понимание генезиса и эволюции Земли.

"Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в континентальной части США, на полуострове Аляска и во всём мире", — отметил один из учёных.

В ходе работы исследователи сопоставили имеющиеся данные, измерили различное время прихода волн сейсмической энергии. Они изучили эхо от землетрясений и пришли к выводу, что сейсмические Р-волны, идущие под углом 50° к оси вращения Земли, на 4% медленнее, чем волны под другими углами. Они также впервые наблюдали волны, отражающиеся по всему диаметру нашей планеты до пяти раз.

Результаты измерений дают основания думать о наличии внутренней оболочки радиусом примерно 650 километров, которая отделена от внешнего слоя внутреннего ядра. По мнению учёных, этот внутренний "интерфейс" может отражать прошлые изменения в росте.