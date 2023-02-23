Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек", — сказал он в эфире телеканала TPT.