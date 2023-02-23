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22 февраля, 21:30

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи

Глава МВД Турции Сойлу: Число погибших от землетрясений составляет 43 556 человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек", — сказал он в эфире телеканала TPT.

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Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией. Колебания также почувствовали в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.

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Twitter / T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı

Артур Лапсаков
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