Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи
Глава МВД Турции Сойлу: Число погибших от землетрясений составляет 43 556 человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек", — сказал он в эфире телеканала TPT.
Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией. Колебания также почувствовали в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.
Twitter / T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı