МВД Турции: Более 560 человек пострадало из-за землетрясений в провинции Хатай

В результате землетрясений, произошедших в турецкой провинции Хатай 20 февраля, травмы получили более 560 человек, состояние 18 остаётся тяжёлым. Об этом рассказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"По последним данным, в результате землетрясений в Хатае шесть человек погибли, 562 человека получили ранения, 18 из них серьёзные", — цитирует заявление Сойлу телеканал TRT Haber.