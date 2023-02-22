МВД Турции: Более 560 человек пострадало из-за землетрясений в провинции Хатай
В результате землетрясений, произошедших в турецкой провинции Хатай 20 февраля, травмы получили более 560 человек, состояние 18 остаётся тяжёлым. Об этом рассказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"По последним данным, в результате землетрясений в Хатае шесть человек погибли, 562 человека получили ранения, 18 из них серьёзные", — цитирует заявление Сойлу телеканал TRT Haber.
Министр также добавил, что входить в здания, срочно нуждающиеся в сносе, не разрешено ни при каких обстоятельствах.
Напомним, 20 февраля произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Погибло шесть человек.
ТАСС / АР / Unal Cam