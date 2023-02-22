Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 23:15

МВД Турции: Более 560 человек пострадало из-за землетрясений в провинции Хатай

В результате землетрясений, произошедших в турецкой провинции Хатай 20 февраля, травмы получили более 560 человек, состояние 18 остаётся тяжёлым. Об этом рассказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"По последним данным, в результате землетрясений в Хатае шесть человек погибли, 562 человека получили ранения, 18 из них серьёзные", цитирует заявление Сойлу телеканал TRT Haber.

Министр также добавил, что входить в здания, срочно нуждающиеся в сносе, не разрешено ни при каких обстоятельствах.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тысячи

Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тысячи

Напомним, 20 февраля произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Погибло шесть человек.

Обложка ©

ТАСС / АР / Unal Cam

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров