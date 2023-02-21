Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тысячи
Количество погибших в результате нескольких землетрясений в Турции увеличилось до 42 310 человек. Об этом сообщило Управление республики по чрезвычайным ситуациям.
"Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, погибло 42 310 наших граждан. Из зоны бедствия вывезено 448 тысяч человек", — сказано в заявлении.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое ощущалось в соседних странах. А 20 февраля в стране были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией. Колебания также почувствовали в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN