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21 февраля, 14:44

Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тысячи

Количество погибших в результате нескольких землетрясений в Турции увеличилось до 42 310 человек. Об этом сообщило Управление республики по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, погибло 42 310 наших граждан. Из зоны бедствия вывезено 448 тысяч человек", — сказано в заявлении.

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Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое ощущалось в соседних странах. А 20 февраля в стране были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией. Колебания также почувствовали в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Татьяна Миссуми
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