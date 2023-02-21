"Вылетали в истерике": Свидетельница новых землетрясений в Турции описала происходящий ужас
Жительница турецкого города Гузель Зиатдинова рассказала, как пережила новые землетрясения
Жительница турецкого города Мерсина Гузель Зиатдинова рассказала, как вместе с соседями эвакуировалась из дома во время землетрясения, случившегося в стране вечером 20 февраля.
"Я мыла посуду, и тут просто вся квартира ходуном зашла. Сперва я не поняла вообще, что происходит. Потом мне подруга говорит: "Бегом выбегаем, ты что не видишь, что землетрясение?" Мы просто вылетали. <…> Все, все, все люди со всех домов просто в истерике вылетали и уезжали", — поделилась Гузель в беседе с телеканалом "360".
По словам женщины, ответственный за дом предупредил всех жильцов о том, что будут новые сильные толчки ночью и днём следующего дня. Людям порекомендовали покинуть дома на двое суток. Зиатдинова добавила, что новое землетрясение стало для неё шоком, потому что все были уверены, что такое больше не повторится.
Как писал Лайф, накануне, 20 февраля, произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Число погибших уже выросло до шести.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK