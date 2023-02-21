"Вылетали в истерике": Свидетельница новых землетрясений в Турции описала происходящий ужас

"Я мыла посуду, и тут просто вся квартира ходуном зашла. Сперва я не поняла вообще, что происходит. Потом мне подруга говорит: "Бегом выбегаем, ты что не видишь, что землетрясение?" Мы просто вылетали. <…> Все, все, все люди со всех домов просто в истерике вылетали и уезжали", — поделилась Гузель в беседе с телеканалом "360".