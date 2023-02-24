Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на востоке Турции

На востоке Турции сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом свидетельствуют данные Управления по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает ведомство, подземные толчки были зарегистрированы в 20:19 мск. Очаг залегал на глубине 5,13 км, а эпицентр находился в районе города Сивас. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.