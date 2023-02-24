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24 февраля, 18:12

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на востоке Турции

На востоке Турции сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом свидетельствуют данные Управления по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает ведомство, подземные толчки были зарегистрированы в 20:19 мск. Очаг залегал на глубине 5,13 км, а эпицентр находился в районе города Сивас. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Ранее Лайф рассказывал, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции шестого февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией.

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Wikipedia / VOA

Никита Осипов
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