В Турции произошло землетрясение магнитудой 5
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.
"Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", — сказано в сообщении.
Известно, что землетрясение произошло на глубине 9,76 километра. Информации о повреждениях построек или пострадавших людях на данный момент нет.
Ранее Лайф писал о том, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией.
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