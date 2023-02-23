В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

"Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", — сказано в сообщении.