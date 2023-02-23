Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 16:39
3400

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

"Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", — сказано в сообщении.

Известно, что землетрясение произошло на глубине 9,76 километра. Информации о повреждениях построек или пострадавших людях на данный момент нет.

В Таджикистане зафиксировано пять афтершоков после землетрясения на границе с Китаем

В Таджикистане зафиксировано пять афтершоков после землетрясения на границе с Китаем

Ранее Лайф писал о том, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. А 20-го числа новые подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на границе с Сирией.

Обложка ©

Getty Images / Serhat Zafer / Anadolu Agency

Илья Суриков
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров