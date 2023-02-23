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23 февраля, 09:13

В Таджикистане зафиксировано пять афтершоков после землетрясения на границе с Китаем

Сейсмологи зафиксировали пять повторных подземных толчков в Таджикистане после землетрясения, произошедшего рядом с китайской границей, сообщает агентство Ховар.

"Первый толчок произошёл в 05:37 (по местному времени), глубина его составила 20 километров. Сила толчка — 6,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 66 километрах юго-западнее от Мургаба. Вслед за ним произошли пять афтершоков: в 05:55, в 06:06, в 06:35, в 07:07 и в 07:18", — говорится в сообщении.

По словам таджикских специалистов, магнитуда афтершоков составляла от четырёх до пяти, а их эпицентр находился в 58–104 километрах от посёлка Мургаб.

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Как ранее писал Лайф, в Таджикистане 23 февраля утром произошло землетрясение магнитудой 7,2. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Обложка ©

Pixabay.com

Наталья Исакова
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