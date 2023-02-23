В Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземный толчок зафиксировали в 8:37 (3:37 мск). Его очаг залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,8. Эпицентр находился в 66 километрах к юго-западу от посёлка Мургаба, а очаг залегал на глубине 20 км. В 5:55 по местному времени (3:55 мск) произошёл ещё один подземный толчок магнитудой 5,2 в 46 км к западу от посёлка Мургаба.