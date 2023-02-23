В Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок зафиксировали в 8:37 (3:37 мск). Его очаг залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,8. Эпицентр находился в 66 километрах к юго-западу от посёлка Мургаба, а очаг залегал на глубине 20 км. В 5:55 по местному времени (3:55 мск) произошёл ещё один подземный толчок магнитудой 5,2 в 46 км к западу от посёлка Мургаба.
По информации МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. Информация о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступала.
Недавно разрушительные землетрясения произошли в Турции. Ночью 6 февраля магнитуда подземного толчка составила 7,7. Власти республики сравнили его мощность со взрывом 500 атомных бомб. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Его ощутили в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане. А 21-го числа землетрясение произошло на Аляске. У берегов американского штата были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5.
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