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23 февраля, 02:13

В Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземный толчок зафиксировали в 8:37 (3:37 мск). Его очаг залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,8. Эпицентр находился в 66 километрах к юго-западу от посёлка Мургаба, а очаг залегал на глубине 20 км. В 5:55 по местному времени (3:55 мск) произошёл ещё один подземный толчок магнитудой 5,2 в 46 км к западу от посёлка Мургаба.

Названо ещё одно место на карте, где мощное землетрясение может произойти в любой момент

Названо ещё одно место на карте, где мощное землетрясение может произойти в любой момент

По информации МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. Информация о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступала.

Недавно разрушительные землетрясения произошли в Турции. Ночью 6 февраля магнитуда подземного толчка составила 7,7. Власти республики сравнили его мощность со взрывом 500 атомных бомб. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Его ощутили в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане. А 21-го числа землетрясение произошло на Аляске. У берегов американского штата были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5.

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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