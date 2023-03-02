У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 5,0.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмостанциями в 06:29 по сахалинскому времени (22:29 мск). Очаг залегал на глубине 33 километров, а эпицентр находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. По предварительным данным, землетрясение местными жителями не ощущалось.