У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 5,0.
Подземные толчки были зафиксированы сейсмостанциями в 06:29 по сахалинскому времени (22:29 мск). Очаг залегал на глубине 33 километров, а эпицентр находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. По предварительным данным, землетрясение местными жителями не ощущалось.
"Возможны большие жертвы": Геофизик предупредил о мощном землетрясении в Японии, которое может задеть Россию
Напомним, ранее нидерландский сейсмолог, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные землетрясения магнитудой семь или восемь в целом ряде государств мира, в том числе России. Его российские коллеги сочли такие заявления ненаучными.
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