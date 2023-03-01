"Возможны большие жертвы": Геофизик предупредил о мощном землетрясении в Японии, которое может задеть Россию

В течение ближайших трёх месяцев у южных берегов Японии может случиться сильное землетрясение. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Любушин. По словам эксперта, задеть может Курильские острова и Камчатку.

"Япония находится в опасном положении. Где-то в течение трёх месяцев с марта по май 2023 года там может возникнуть очень сильное землетрясение в океане у южной части Японии. Тут главная опасность — это цунами. Если исходить из ожидаемого места сейсмособытия, то цунами может затронуть Токио. Поэтому возможны большие жертвы, — рассказал Любушин.

По словам геофизика, прогноз базируется на анализе сейсмических шумов на территории всей планеты, и Японии в частности, где 78 сейсмостанций регистрируют колебания земной поверхности. Именно эти данные легли в основу расчёта. Любушин добавил, что использовал такой геофизический параметр как длина суток.

"Параметры сейсмического шума меняются в зависимости от длины суток. Оказалось, что есть корреляция: всплеск отклика свойств сейсмических шумов на длину суток связаны с выбросами сейсмоэнергии. Сначала происходит всплеск корреляции, затем спустя 430 дней происходит выброс сейсмоэнергии. Это март этого года", — отметил учёный.

Зафиксированный специалистом пик сформировался в конце 2022 года и начале этого года как для Японии, так и для всего остального мира. Поэтому не исключены сильные землетрясения и в других частях света. Также, по словам Любушина, землетрясение в Японии, если оно произойдёт, может задеть Курильские острова. "Камчатку тоже, но всё же она находится далековато", — заключил эксперт.