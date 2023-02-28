Череда сильных землетрясений дошла до города-миллионника в Турции
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0
В Европейском сейсмологическом центре уточнили, что магнитуда землетрясения в центральной части Турции составила 4,0. Изначально в сообщении управления фигурировала цифра 5,6.
Землетрясение произошло в 16:59 (19:59 мск) в 14 километрах к западу от города Кайсери, где расположен стратовулкан Эрджияс и горнолыжный курорт с одноимённым названием. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Население города Кайсери — свыше миллиона человек. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Ещё одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Турции во вторник утром. Эпицентр землетрясения залегал на глубине семи километров.
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