Череда сильных землетрясений дошла до города-миллионника в Турции

В Европейском сейсмологическом центре уточнили, что магнитуда землетрясения в центральной части Турции составила 4,0. Изначально в сообщении управления фигурировала цифра 5,6.

Землетрясение произошло в 16:59 (19:59 мск) в 14 километрах к западу от города Кайсери, где расположен стратовулкан Эрджияс и горнолыжный курорт с одноимённым названием. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Население города Кайсери — свыше миллиона человек. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.