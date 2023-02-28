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28 февраля, 05:51

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой Малатье

На востоке Турции произошло землетрясение. Толчки магнитудой 4,1 зарегистрированы в провинции Малатья, передаёт Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Ешилюрт в Малатье", — сообщает AFAD.

По данным управления, эпицентр землетрясения залегал на глубине семи километров. Толчки ощущались около пяти утра по местному времени (совпадает с московским). О разрушениях и пострадавших не уточняется.

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Вчера днём в этом районе произошло ещё одно землетрясение. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Землетрясение также было зарегистрировано на глубине 6,9 километра.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Николь Вербер
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