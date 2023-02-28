Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой Малатье
На востоке Турции произошло землетрясение. Толчки магнитудой 4,1 зарегистрированы в провинции Малатья, передаёт Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Ешилюрт в Малатье", — сообщает AFAD.
По данным управления, эпицентр землетрясения залегал на глубине семи километров. Толчки ощущались около пяти утра по местному времени (совпадает с московским). О разрушениях и пострадавших не уточняется.
Вчера днём в этом районе произошло ещё одно землетрясение. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Землетрясение также было зарегистрировано на глубине 6,9 километра.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK