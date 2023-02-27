В Турции болельщики забросали поле игрушками для пострадавших от землетрясений детей
Тысячи игрушек для пострадавших от землетрясения в Турции детей. Обложка © Twitter / Fraport TAV Antalyaspor
Болельщики турецких футбольных клубов "Бешикташ" и "Антальяспор" забросали поле мягкими игрушками для детей, пострадавших от мощных землетрясений. Это произошло в ходе матча чемпионата страны.
Матч в Стамбуле был приостановлен на отметке 4 минуты 17 секунд — именно в это время по местному времени произошло первое землетрясение 6 февраля в провинции Кахраманмараш. На поле оказались тысячи игрушек, которые отправят детям, чьи жизни изменило разрушительное сейсмособытие. Кроме того, футболки игроков "Бешикташа" будут выставлены на аукцион, а вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим.
Тысячи игрушек для детей оказались на поле в матче "Бешикташа" и "Антальяспора". Видео © Twitter / Beşiktaş JK
"Пусть дети всегда улыбаются", — скандировали фанаты с трибун в ходе акции.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение уже на границе Сирии и Турции. Число погибших в Турции превысило отметку в 44 тысячи.