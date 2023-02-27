В Турции болельщики забросали поле игрушками для пострадавших от землетрясений детей

Матч в Стамбуле был приостановлен на отметке 4 минуты 17 секунд — именно в это время по местному времени произошло первое землетрясение 6 февраля в провинции Кахраманмараш. На поле оказались тысячи игрушек, которые отправят детям, чьи жизни изменило разрушительное сейсмособытие. Кроме того, футболки игроков "Бешикташа" будут выставлены на аукцион, а вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим.