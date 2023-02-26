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26 февраля, 15:27

Более 180 строителей смертоносных домов арестованы после землетрясений в Турции

После землетрясений в Турции арестованы более 180 застройщиков и подрядчиков

Власти Турции выявили руководителей и сотрудников фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий при землетрясениях. Они подозреваются в нарушении норм при планировке и строительстве, 184 застройщика уже арестованы, сообщает агентство Anadolu.

По данным турецкого Минюста, в рамках расследования о разрушениях завершён сбор данных по 7598 жилым постройкам. Всего по делу проходит 612 лиц. Ранее поступала информация об аресте 166 застройщиков смертоносных домов.

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Лайф напоминает, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. Число жертв в Турции превысило отметку в 44 тысячи.

Обложка ©

ТАСС / AP / Unal Cam

Ирина Фальке
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