Более 180 строителей смертоносных домов арестованы после землетрясений в Турции

Власти Турции выявили руководителей и сотрудников фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий при землетрясениях. Они подозреваются в нарушении норм при планировке и строительстве, 184 застройщика уже арестованы, сообщает агентство Anadolu.

По данным турецкого Минюста, в рамках расследования о разрушениях завершён сбор данных по 7598 жилым постройкам. Всего по делу проходит 612 лиц. Ранее поступала информация об аресте 166 застройщиков смертоносных домов.