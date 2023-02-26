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25 февраля, 23:34

"Давно такого не было": У Курил произошло сильное землетрясение

У Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН. В то же время по данным регионального управления МЧС, подземные толчки были магнитудой 6,1.

"26 февраля в 00:40 (сах) зарегистрировано землетрясение 148 км южнее с. Головнино. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1, глубина 55 км", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информации о пострадавших и разрушений нет, тревогу цунами не объявляли. Местные жители в экстренные службы не обращались, но в соцсетях писали, что почувствовали подземные толчки.

"Ох, ничего себе, как нас тряхнуло-то... Давно такого не было. Колебания не стихают всё ещё", — пишут люди.

В Турции после землетрясений обнаружили загадочную воронку

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Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев
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