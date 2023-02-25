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25 февраля, 01:06

В Турции после землетрясений обнаружили загадочную воронку

DNA: В Турции обнаружили странную воронку, не связанную с землетрясением

<p>Загадочная воронка в Турции. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1629174727490109440" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cumhuriyetgzt</a></p>

Загадочная воронка в Турции. Фото © Twitter / cumhuriyetgzt

В центре Турции в одной из деревень провинции Конья в поле появилась огромная воронка. Её глубина до 15 метров, а диаметр — несколько десятков метров.

Воронка в турецкой провинции Конья. Фото © Twitter / gazeteduvar

Воронка в турецкой провинции Конья. Фото © Twitter / gazeteduvar

Как сообщает агентство DHA, такое природное явление появилось у деревни Карапынар. Как и из-за чего оно возникло — пока не ясно, но местные жители утверждают, что подобные воронки нет-нет да и возникали там и прежде. В Техническом университете Коньи заверили, что это никак не связано с произошедшими в стране землетрясениями. Такое мнение высказала директор центра исследований воронок Фетулла Арык.

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Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. Афтершоки продолжаются до сих пор.

Арина Родионова
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