В Турции после землетрясений обнаружили загадочную воронку

В центре Турции в одной из деревень провинции Конья в поле появилась огромная воронка. Её глубина до 15 метров, а диаметр — несколько десятков метров.

Как сообщает агентство DHA, такое природное явление появилось у деревни Карапынар. Как и из-за чего оно возникло — пока не ясно, но местные жители утверждают, что подобные воронки нет-нет да и возникали там и прежде. В Техническом университете Коньи заверили, что это никак не связано с произошедшими в стране землетрясениями. Такое мнение высказала директор центра исследований воронок Фетулла Арык.