В Турции после землетрясений обнаружили загадочную воронку
DNA: В Турции обнаружили странную воронку, не связанную с землетрясением
Загадочная воронка в Турции. Фото © Twitter / cumhuriyetgzt
В центре Турции в одной из деревень провинции Конья в поле появилась огромная воронка. Её глубина до 15 метров, а диаметр — несколько десятков метров.
Воронка в турецкой провинции Конья. Фото © Twitter / gazeteduvar
Как сообщает агентство DHA, такое природное явление появилось у деревни Карапынар. Как и из-за чего оно возникло — пока не ясно, но местные жители утверждают, что подобные воронки нет-нет да и возникали там и прежде. В Техническом университете Коньи заверили, что это никак не связано с произошедшими в стране землетрясениями. Такое мнение высказала директор центра исследований воронок Фетулла Арык.
Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. Афтершоки продолжаются до сих пор.