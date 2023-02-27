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27 февраля, 09:47

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

Очередное землетрясение произошло на востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в провинции Малатья, сообщает Управление по ЧС.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,9 километра в уезде Ешильюрт. Толчки ощущались около полудня по местному времени (совпадает с московским). Данные о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступали.

Другое землетрясение зафиксировали сегодня на границе Китая и Киргизии. Несколько подземных толчков магнитудой 5,6 были зафиксированы в 05:58 по времени Астаны (02:58 мск). Эпицентр залегал на территории китайской префектуры Аксу.

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Getty Images / Okan Coskun

Максим Плетнёв
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