Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

Очередное землетрясение произошло на востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в провинции Малатья, сообщает Управление по ЧС.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,9 километра в уезде Ешильюрт. Толчки ощущались около полудня по местному времени (совпадает с московским). Данные о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступали.