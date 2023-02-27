Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции
Очередное землетрясение произошло на востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в провинции Малатья, сообщает Управление по ЧС.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,9 километра в уезде Ешильюрт. Толчки ощущались около полудня по местному времени (совпадает с московским). Данные о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступали.
Другое землетрясение зафиксировали сегодня на границе Китая и Киргизии. Несколько подземных толчков магнитудой 5,6 были зафиксированы в 05:58 по времени Астаны (02:58 мск). Эпицентр залегал на территории китайской префектуры Аксу.
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