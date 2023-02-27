На китайско-киргизской границе произошло два землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Эпицентр находился на территории китайской префектуры Аксу, в 278 километрах от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине около десяти километров. Подземные толчки зафиксированы в 05:58 по времени Астаны (02:58 мск).

При этом в 03:42 по астанинскому времени (00:42 мск) в том же районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Жители Алма-Аты ощутили толчки около двух баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.