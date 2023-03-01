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1 марта, 00:06

Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

Жертвами произошедших в Турции разрушительных землетрясений стали уже более 45 тысяч человек. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

Так, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 45 089 человек.

Череда сильных землетрясений дошла до города-миллионника в Турции

Череда сильных землетрясений дошла до города-миллионника в Турции

Напомним, первые сильные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощутили в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. Позднее сейсмособытия меньшей магнитудой происходили во многих провинциях страны.

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Twitter / T.C. İçişleri Bakanlığı

Артур Лапсаков
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