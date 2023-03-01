Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
Жертвами произошедших в Турции разрушительных землетрясений стали уже более 45 тысяч человек. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.
Так, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 45 089 человек.
Напомним, первые сильные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощутили в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. Позднее сейсмособытия меньшей магнитудой происходили во многих провинциях страны.
Twitter / T.C. İçişleri Bakanlığı