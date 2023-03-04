На Сахалине и Курилах за сутки произошло три землетрясения

За последние сутки на Сахалине и Курилах зафиксировали серию подземных толчков. Первый из них был магнитудой 3,9, произошло землетрясение 3 марта в 22:37 (14:37 мск) у берегов курильского острова Кетой. Жители ближайших населённых пунктов — сёл Сентябрьский и Рейдово — не ощутили этого. Причина — в отдалённости от эпицентра: он был примерно в 400 километрах.

Следующее землетрясение произошло в 23:33 (15:33 мск) на острове Сахалин, в Макаровском районе. Магнитуда там составила 4,3. Толчки ощутили жители сёл Айнское, Северное, Медвежье, Красногорск и Заречное. И третье сейсмособытие (магнитудой 4,5) произошло уже под утро — 4 марта в 07:39 (23:39 мск 3 марта) недалеко от островов Итуруп и Кунашир. Ближе всего к эпицентру были сёла Застава и Маяк на Кунашире, но люди там колебаний земной коры не ощутили.