Сейсмолог оценил метод Хугербитса, давшего резонансный прогноз о "мегаземлетрясениях"

Сейсмолог, доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото Есихиро Ито в беседе с РИА "Новости" усомнился в прогнозе нидерландского коллеги Фрэнка Хугербитса о разрушительном "мегаземлетрясении" в разных уголках нашей планеты. Ранее тот утверждал, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

"Это схоже с известной теорией, что приливно-отливные явления могут вызвать сильные землетрясения. Приливы и отливы на Земле вызваны относительными положениями Земли, Луны и Солнца и вращением по их орбитам. Представляется возможным включить влияние других планет и спутников в теорию. Однако влияние других планет и спутников предельно мало с учётом их массы и отдалённости от Земли", — пояснил японский специалист.

Комментируя "пророчество" Хугербитса о масштабном землетрясении на Курильских островах и в районе японского острова Хоккайдо, сейсмолог отметил, что такая вероятность существует, но никаких данных, подтверждающих опасения специалиста из Нидерландов, пока нет. По словам Есихиро Ито, подземные толчки вблизи побережья Хоккайдо происходят очень часто. Не исключено, что землетрясение, произошедшее там неделю назад, могло спровоцировать медленный сдвиг вдоль курильского разлома около Японии.