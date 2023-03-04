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4 марта, 09:57

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек, о жертвах и разрушениях не сообщалось. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки начались в 6:41 по времени UTC (9:41 по Москве). Эпицентр находился в 928 километрах к северо-востоку от города Керикери в Новой Зеландии и залегал на глубине 150 километров.

На Сахалине и Курилах за сутки произошло три землетрясения

На Сахалине и Курилах за сутки произошло три землетрясения

Напомним, в Турции недалеко от границы с Сирией сегодня зарегистрировано очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр находился на расстоянии 14 километров к северо-востоку от города Антакья на глубине 10 километров.

Обложка ©

Getty Images / Gary S Chapman

Татьяна Миссуми
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