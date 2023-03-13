Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии
Львова-Белова заявила о договорённости с курдами о возвращении в Россию 200 детей из Сирии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила журналистам о достигнутой договорённости о возвращении из Сирии 200 российских детей в ближайшее время.
"С руководством курдской стороны договорились о вывозе ещё 200 детей в ближайшее время несколькими партиями", — пояснила Львова-Белова.
Она отметила, что переговоры сторон становятся всё лучше и лучше, а группы детей увеличиваются. Россия надеется, что подобное тесное взаимодействие продолжится и дальше.
Детский омбудсмен также отметила, что вместе с ней из Сирии прилетели 56 детей-сирот, родители которых были российскими гражданами. Эти дети будут проходить реабилитацию в течение нескольких недель, затем их передадут кровным семьям в 16 регионах России.
Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в Запорожской области создадут центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют. Омбудсмен указала, что соцучреждениям помогут отремонтировать здания, а также оснастить их оборудованием и материально-технической базой.