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12 марта, 22:24

Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии

Львова-Белова заявила о договорённости с курдами о возвращении в Россию 200 детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила журналистам о достигнутой договорённости о возвращении из Сирии 200 российских детей в ближайшее время.

"С руководством курдской стороны договорились о вывозе ещё 200 детей в ближайшее время несколькими партиями", — пояснила Львова-Белова.

Она отметила, что переговоры сторон становятся всё лучше и лучше, а группы детей увеличиваются. Россия надеется, что подобное тесное взаимодействие продолжится и дальше.

Омбудсмен Львова-Белова: Россия делает шаги к обществу равных возможностей

Омбудсмен Львова-Белова: Россия делает шаги к обществу равных возможностей

Детский омбудсмен также отметила, что вместе с ней из Сирии прилетели 56 детей-сирот, родители которых были российскими гражданами. Эти дети будут проходить реабилитацию в течение нескольких недель, затем их передадут кровным семьям в 16 регионах России.

Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в Запорожской области создадут центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют. Омбудсмен указала, что соцучреждениям помогут отремонтировать здания, а также оснастить их оборудованием и материально-технической базой.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
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