Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила журналистам о достигнутой договорённости о возвращении из Сирии 200 российских детей в ближайшее время.

"С руководством курдской стороны договорились о вывозе ещё 200 детей в ближайшее время несколькими партиями", — пояснила Львова-Белова.

Она отметила, что переговоры сторон становятся всё лучше и лучше, а группы детей увеличиваются. Россия надеется, что подобное тесное взаимодействие продолжится и дальше.

Детский омбудсмен также отметила, что вместе с ней из Сирии прилетели 56 детей-сирот, родители которых были российскими гражданами. Эти дети будут проходить реабилитацию в течение нескольких недель, затем их передадут кровным семьям в 16 регионах России.