В Госдуме напомнили о судах в нацистской Германии после "приговора" Путину и Львовой-Беловой

Выдав ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченному по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, западная система правосудия продемонстрировала, что "давно прогнила снизу доверху". Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил первый зампредседателя Комитета по обороне депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Это ещё один признак того, что эти твари ни перед чем не остановятся и договариваться с ними ни о чём нельзя. Они не только выдали ордер на арест нашего национального лидера, но ещё и уполномоченного по правам детей причислили к числу преступников. Что она вообще в принципе могла совершить?" — возмутился парламентарий.

Журавлёв отметил, что в Гааге не было представлено ни обвинений, ни доказательств, ни фактов и всех причастных. Со слов депутата, "мы найдём и покараем".

"Надо сказать, что и в нацистской Германии выносили формальные приговоры против антифашистов, к этому можно относиться так же. Суд истории расставит всё по своим местам", — заявил собеседник Лайфа.