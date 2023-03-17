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Опубликовано 17 марта 2023, 19:28
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В Госдуме напомнили о судах в нацистской Германии после "приговора" Путину и Львовой-Беловой

Депутат Журавлёв сравнил вердикт МУС в Гааге с судом над антифашистами в нацистской Германии

Выдав ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченному по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, западная система правосудия продемонстрировала, что "давно прогнила снизу доверху". Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил первый зампредседателя Комитета по обороне депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Это ещё один признак того, что эти твари ни перед чем не остановятся и договариваться с ними ни о чём нельзя. Они не только выдали ордер на арест нашего национального лидера, но ещё и уполномоченного по правам детей причислили к числу преступников. Что она вообще в принципе могла совершить?" возмутился парламентарий.

Журавлёв отметил, что в Гааге не было представлено ни обвинений, ни доказательств, ни фактов и всех причастных. Со слов депутата, "мы найдём и покараем".

"Надо сказать, что и в нацистской Германии выносили формальные приговоры против антифашистов, к этому можно относиться так же. Суд истории расставит всё по своим местам", заявил собеседник Лайфа.

Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС
Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС

Ранее появилась информация о том, что в Гааге могут рассмотреть два дела против России из-за ситуации на Украине, но наша страна с 2016 года не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда после того, как присоединение Крыма было признано этим органом "оккупацией". А сегодня, 17 марта, инстанция выдала ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой по делу о "незаконном вывозе детей" с территории Украины.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Ольга Годуненко
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