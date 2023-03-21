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21 марта, 14:46

Путин: РФ выступает за расчёты в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Россия выступает за развитие расчётов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Мы за использование китайских юаней в расчётах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки", — отметил российский лидер.

Глава государства также заверил, что подобная практика может получить отклик при расчётах между российскими партнёрами с их коллегами в третьих странах.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса. А в текущем году показатель может превысить отметку в 200 миллиардов долларов.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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