Путин: РФ выступает за расчёты в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Россия выступает за развитие расчётов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
"Мы за использование китайских юаней в расчётах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки", — отметил российский лидер.
Глава государства также заверил, что подобная практика может получить отклик при расчётах между российскими партнёрами с их коллегами в третьих странах.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса. А в текущем году показатель может превысить отметку в 200 миллиардов долларов.
LIFE / Павел Баранов