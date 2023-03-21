Путин: РФ выступает за расчёты в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Россия выступает за развитие расчётов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Мы за использование китайских юаней в расчётах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки", — отметил российский лидер.

Глава государства также заверил, что подобная практика может получить отклик при расчётах между российскими партнёрами с их коллегами в третьих странах.