Несмотря на санкции и коронавирус: Путин заявил о рекордном товарообороте России и Китая
Путин: Товарооборот РФ и Китая в 2022 году достиг рекорда, несмотря на санкции и коронавирус
Фото © LIFE / Павел Баранов
Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса, и планируют увеличить этот показатель в текущем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
"Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — 185 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объём торговли в 200 млрд долларов, о чём мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов.