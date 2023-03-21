Несмотря на санкции и коронавирус: Путин заявил о рекордном товарообороте России и Китая

Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса, и планируют увеличить этот показатель в текущем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — 185 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объём торговли в 200 млрд долларов, о чём мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", — подчеркнул российский лидер.