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21 марта, 14:37

Несмотря на санкции и коронавирус: Путин заявил о рекордном товарообороте России и Китая

Путин: Товарооборот РФ и Китая в 2022 году достиг рекорда, несмотря на санкции и коронавирус

<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса, и планируют увеличить этот показатель в текущем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — 185 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объём торговли в 200 млрд долларов, о чём мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", — подчеркнул российский лидер.

России и Китаю удалось обеспечить рекордный рост товарооборота, заявил Путин

России и Китаю удалось обеспечить рекордный рост товарооборота, заявил Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов.

Александр Юнашев
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