В Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца стартовали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Беседа проходит в узком составе с участием членов делегаций, а началась она с торжественного исполнения двух гимнов — Российской Федерации и Китайской Народной Республики, передаёт корреспондент Лайфа с места событий.

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Видео © LIFE

От российской стороны, как уже рассказывал Лайф, во встрече участвуют зампред Совбеза Дмитрий Медведев, шесть вице-премьеров (Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Денис Мантуров и Татьяна Голикова), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев. Также в составе делегации замечены глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

Напомним, что далее в Кремле запланированы ещё одни переговоры, но уже в расширенном составе, подписание документов, а также заявления лидеров для СМИ. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.