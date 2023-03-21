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21 марта, 12:33

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца стартовали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Беседа проходит в узком составе с участием членов делегаций, а началась она с торжественного исполнения двух гимнов — Российской Федерации и Китайской Народной Республики, передаёт корреспондент Лайфа с места событий.

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Видео © LIFE

От российской стороны, как уже рассказывал Лайф, во встрече участвуют зампред Совбеза Дмитрий Медведев, шесть вице-премьеров (Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Денис Мантуров и Татьяна Голикова), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев. Также в составе делегации замечены глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

Напомним, что далее в Кремле запланированы ещё одни переговоры, но уже в расширенном составе, подписание документов, а также заявления лидеров для СМИ. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.

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А накануне прошли неформальные переговоры лидеров РФ и КНР. Они состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.

Александр Юнашев
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