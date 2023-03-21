Российская делегация в полном составе прибыла в Кремль на встречу с Си Цзиньпином
Российская делегация в полном составе прибыла в Кремль на встречу с Си Цзиньпином. Фото © LIFE / Павел Баранов
Российская делегация в полном составе прибыла в Кремль на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и китайскими коллегами.
Прибытие Дмитрия Медведева в Кремль на переговоры с китайской делегацией. Видео © LIFE
На переговоры в расширенном составе приглашены зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, шесть вице-премьеров: Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Денис Мантуров. Также в составе делегации — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачёв.
Напомним, сегодня, 21 марта, Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречу сначала в узком составе, а потом в расширенном. А накануне состоялись неформальные переговоры лидеров РФ и КНР. Они состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.