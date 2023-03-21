Российская делегация в полном составе прибыла в Кремль на встречу с Си Цзиньпином

Напомним, сегодня, 21 марта, Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречу сначала в узком составе, а потом в расширенном. А накануне состоялись неформальные переговоры лидеров РФ и КНР. Они состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.