"Газпром" установил исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай

"Газпром" одобрил заявку Китая, которая существенно превысила контрактные обязательства, тем самым установив рекорд по данному показателю за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Газпром" поставил запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — отмечается в публикации.

Поставки идут по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного договора между российской компанией и китайской CNPC. При этом, конкретный объём поставленного топлива в Поднебесную не указывается.