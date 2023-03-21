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21 марта, 09:45

"Газпром" установил исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай

<p>Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

"Газпром" одобрил заявку Китая, которая существенно превысила контрактные обязательства, тем самым установив рекорд по данному показателю за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Газпром" поставил запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — отмечается в публикации.

Поставки идут по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного договора между российской компанией и китайской CNPC. При этом, конкретный объём поставленного топлива в Поднебесную не указывается.

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Ранее Лайф сообщал, что Молдавия после трёхдневного перерыва возобновила закупку газа у "Газпрома". Топливо предназначено для потребителей на правом берегу Днестра.

Артур Белкин
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