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3 марта, 18:44

"Газпром нефть" выкупила 50-процентную долю Shell в Салымском проекте

Компания "Газпром нефть" завершила сделку по покупке 50-процентной доли британско-нидерландской организации Shell в Salym Petroleum Development. Об этом говорят данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

С пятницы, 3 марта, 50% в ООО "Салым петролеум девелопмент" принадлежит ООО "ГПН – Ближневосточные проекты". При этом оставшаяся доля с сентября прошлого года находится у ООО "ГПН – Салымские проекты".

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Лайф напоминает, что 28 февраля 2022 года Shell объявила о выходе из ряда предприятий, связанных с российскими корпорациями. Речь шла в том числе о доле в 50% в "Салым петролеум". 17 февраля 2023 года российский лидер Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" выкупить у Shell эту долю в Salym Petroleum Development.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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