"Газпром нефть" выкупила 50-процентную долю Shell в Салымском проекте

С пятницы, 3 марта, 50% в ООО "Салым петролеум девелопмент" принадлежит ООО "ГПН – Ближневосточные проекты". При этом оставшаяся доля с сентября прошлого года находится у ООО "ГПН – Салымские проекты".

Лайф напоминает, что 28 февраля 2022 года Shell объявила о выходе из ряда предприятий, связанных с российскими корпорациями. Речь шла в том числе о доле в 50% в "Салым петролеум". 17 февраля 2023 года российский лидер Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" выкупить у Shell эту долю в Salym Petroleum Development.