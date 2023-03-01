Минэнерго РФ согласовало порядок контроля за ценами на нефть, поставляемую на экспорт

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов подписал приказ, которым устанавливается порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Соответствующий документ вступает в силу четвёртого марта.

Как уточняется, контроль будет введён в отношении стоимости экспортной нефти марки Urals, поставляемой на суда из портов Новороссийска, Усть-Луги, Приморска, и на нефть "Восточная Сибирь — Тихий Океан ВСТО (ESPO)" из Козьмина. Данные для осуществления контроля за ценами на чёрное золото планируется брать из базы данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Также будут использоваться сведения агентства Argus и Федеральной таможенной службы (ФТС). По словам Шульгинова, новый порядок мониторинга цен на экспортную нефть позволит отслеживать реальную стоимость её продаж.

"Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введённого "потолка" со стороны недружественных государств. Кроме того, обновлённый порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли", — приводит пресс-служба Минэнерго слова Шульгинова.