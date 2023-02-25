СМИ узнали, как Россия обхитрила Запад с ценами на нефть

В декабре 2022 года Россия продавала нефть по средней стоимости $74 за баррель, несмотря на "потолок цен", который был установлен на отметке $60. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

Авторы исследования отмечают, что введённые ЕС и G7 ограничения никак не касались нефти, которая поставляется по трубопроводу "Дружба". На основании полученных таможенных данных аналитики пришли к выводу, что РФ продавала нефть по цене, которая на четверть превышала установленный лимит. Авторы работы также обратили внимание на то, что часть сырья перевозится "теневым флотом", который не подпадает под установленные ограничения.