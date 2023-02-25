СМИ узнали, как Россия обхитрила Запад с ценами на нефть
Bloobmerg: Россия в декабре 2022 года продавала нефть "намного выше" предельной цены
В декабре 2022 года Россия продавала нефть по средней стоимости $74 за баррель, несмотря на "потолок цен", который был установлен на отметке $60. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.
Авторы исследования отмечают, что введённые ЕС и G7 ограничения никак не касались нефти, которая поставляется по трубопроводу "Дружба". На основании полученных таможенных данных аналитики пришли к выводу, что РФ продавала нефть по цене, которая на четверть превышала установленный лимит. Авторы работы также обратили внимание на то, что часть сырья перевозится "теневым флотом", который не подпадает под установленные ограничения.
Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками по G7 и Австралией с 5 февраля запретили своим гражданам и компаниям перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты: 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов за баррель при скидке по отношению к сырой нефти (мазут). Позже Совет ЕС также официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты.
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